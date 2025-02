Video: Avión de la Marina se estrella en el agua en San Diego

Staff Ed.-

Un avión de la Marina de Estados Unidos, un Boeing EA-18G Growler, se estrelló el 12 de febrero mientras realizaba ejercicios de entrenamiento en la Bahía de San Diego, cerca de la Estación Aérea Naval de North Island.

El accidente envió a dos pilotos al hospital, aunque ambos fueron rescatados rápidamente.

Tras el accidente, un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que el avión cae al agua.

Los pilotos fueron rescatados por un barco pesquero antes de tocar el agua, y luego fueron transferidos a la Patrulla Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos para recibir atención médica.

Los funcionarios del Departamento de Bomberos de San Diego confirmaron que el accidente fue reportado a las 10:16 a.m. hora local.

