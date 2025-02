Avioneta cae sobre un campo y deja 2 personas sin vida en Brasil

Este sábado, una avioneta se estrelló en el estado de Sao Paulo, en el sureste de Brasil, provocando el fallecimiento de dos personas que iban a bordo.

Se informó que la aeronave privada cayó en la vegetación del municipio de Quadra, a unos 160 kilómetros de Sao Paulo, la capital del estado.

Tras el incidente, bomberos locales dijeron que encontraron dos cuerpos carbonizados, aunque por el momento sus identidades no han sido reveladas.

🚨BRASIL: Um casal morreu na queda de um avião de pequeno porte em São Paulo.

O acidente ocorreu na cidade de Quadra, na região de Itapetininga, no interior do estado. A aeronave caiu em um canavial próximo a uma estrada vicinal durante o pouso, segundo as primeiras informações. pic.twitter.com/djmGdaDqzy

— Herrera 𝕏 (@HerreraNews1) February 15, 2025