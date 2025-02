Hospitalizan de emergencia a Shakira; cancela concierto en Perú

Agencias.- A unos días de haber comenzado su gira «Las Mujeres Ya no Lloran», Shakira fue hospitalizada de emergencia, por lo que a causa de sus condiciones de salud no podrá cumplir con el concierto que tenía agendado el día de hoy en Perú, por lo que fue cancelado.

Cancela concierto en Perú

La intérprete emitió a través de sus redes sociales un comunicado para informar a sus fans sobre su estado de salud.

El día de ayer Shakira compartió un par de fotografías y videos mediante su cuenta de Instagram de su llegada a Perú y de lo emocionada que estaba de llegar al país y del cálido recibimiento que le dieron sus fans. La intérprete expresó lo emocionada que estaba por el concierto que daría hoy pero debido a la urgencia médica no podrá presentarse en el escenario.

Este domingo en la mañana difundieron algunos videos al exterior del Estadio Nacional en Lima, en los que se podía escuchar la música de la cantante, pues al parecer se encontraba ensayando con sus bailarines y haciendo las últimas pruebas técnicas. De un momento a otro el rumor de que no se presentaría a causa de un malestar comenzó a crecer hasta que fue confirmado por la misma cantante.

La cantante había realizado dos exitosos conciertos en Brasil, mismos que marcaron el inicio de su gira por América. Esta presentación en Lima sería la única que ofrecería en Perú, mientras que el 21 de febrero tiene agendado otro concierto en Medellín, Colombia, y uno más el 26 de este mismo mes en su natal Barranquilla.

Problema abdominal el motivo

A través de sus historias de Instagram la cantante compartió un comunicado donde se lee que anoche tuvo un malestar, mismo por el que tuvo que ser intervenida de emergencia dejándola hospitalizada hasta estos momentos. Añadió que de acuerdo con la información que le dieron sus médicos, padece un cuadro abdominal, por lo que debe continuar en observación, lo que la imposibilita a llevar su concierto de hoy en Perú.

«Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche», dice parte del comunicado.

Shakira dijo sentirse muy triste de no poder encontrarse con el público peruano, por lo que confía en que mañana estará mejor para poder presentar el espectáculo que ha preparado. Finalmente explicó que su equipo se encuentra trabajando para abrir una nueva fecha y realizar el concierto en cuanto sea posible.

☀ También te puede interesar:

AL