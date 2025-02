Avión de Delta Airlines sufre volcadura en aeropuerto de Canadá

Un avión de Delta Airlines volcó cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto Pearson de Toronto, Canadá, uno de los más transitados de Norteamérica.

La aeronave había despegado esta mañana desde Minnesota, en Estados Unidos, con alrededor de 80 personas a bordo.

🚨#BREAKING: A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board

📌#Toronto | #Canada

Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 17, 2025