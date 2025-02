“El combate a la corrupción va parejo”, asegura presidente del Congreso

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado, Humberto Prieto Herrera, afirmó que el combate a la corrupción en el estado está tomando un rumbo diferente con la nueva Fiscalía Anticorrupción, luego de señalar que la anterior administración no avanzó en la materia debido a presuntas protecciones a funcionarios y allegados del exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

En corrupción no ha habido avances

“En corrupción no ha habido avances porque la anterior fiscalía anticorrupción no hacía nada. Protegía a amigos y compadres, por eso no se avanzaba”, declaró el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

No obstante, aseguró que con la llegada del nuevo fiscal, (Jesús Eduardo Govea) la situación está cambiando.

Hay alrededor de 800 carpetas de investigación contra exservidores

Prieto Herrera destacó que actualmente existen alrededor de 800 carpetas de investigación contra exservidores públicos, lo que evidencia la carga de trabajo que enfrenta la Fiscalía. Entre los casos más relevantes, mencionó el presunto desfalco de 5 mil millones de pesos en la Secretaría de Salud durante la administración pasada.

Además, el diputado subrayó la labor de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión de cuentas públicas y advirtió a los alcaldes (de todos los partidos) sobre la importancia de atender las observaciones señaladas por el organismo.

“Que los alcaldes se pongan al tiro con sus gentes, porque el combate a la corrupción va parejo”, enfatizó.

En este contexto, informó que el Congreso recibirá 139 informes de resultados por parte de la ASE, entre ellos 122 de gestión financiera, así como auditorías a los tres poderes del estado, siete organismos autónomos y 35 organismos públicos descentralizados. Prieto Herrera aseguró que estos documentos serán analizados minuciosamente y reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada con la Auditoría para garantizar transparencia y rendición de cuentas.

“Vamos a recibir y revisar minuciosamente los informes. Reafirmamos la coordinación con la ASE”, concluyó.

