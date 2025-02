La separación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez sigue siendo uno de los temas más comentados en la industria del espectáculo. En los últimos días, la polémica ha crecido luego después de que la cantante denunciara a su aún esposo por violencia.

Recientemente, Arturo Carmona, expareja de Alicia Villarreal, fue cuestionado sobre la controversia que rodea a la madre de su hija. Sus declaraciones han generado diversas reacciones, pues dejó en claro su postura ante el difícil momento que enfrenta la famosa.

Desde hace meses, diversos medios han reportado que Alicia Villarreal y Cruz Martínez enfrentaban problemas en su relación, lo que finalmente llevó a su separación. Uno de los factores clave en esta decisión habría sido una presunta infidelidad por parte del productor musical.

Sin embargo, la situación se volvió aún más delicada cuando se difundió que Cruz Martínez habría agredido físicamente a Alicia Villarreal, lo que llevó a la cantante a interponer una demanda en su contra. De acuerdo con distintos informes, la artista incluso requirió atención médica tras la agresión.

En un reciente concierto, la intérprete hizo la conocida «señal de auxilio», un gesto utilizado para pedir ayuda en casos de violencia de género. Hasta el momento, Cruz Martínez no ha emitido ninguna declaración pública sobre estas acusaciones.

Arturo Carmona, exesposo de Alicia Villarreal, fue abordado por los medios y cuestionado sobre la separación de la cantante y el productor musical. Sin embargo, el actor dejó en claro que no piensa involucrarse en un tema que le corresponde únicamente a ellos.

«Son temas muy de ellos, estoy aquí, pero no puedo meterme a opinar, no puedo meterme a dar mi punto de vista en algo que no me corresponde», dijo en una entrevista para el programa Hoy.