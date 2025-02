LOS ÁNGELES, California, febrero 20, (Agencias)

La semana pasada se estrenó en los cines de México “Capitán América”, pero esta vez, el héroe de América fue interpretado por Anthony Mackie y tuvo como “villano” a Harrison Ford.

El veterano actor da vida al presidente de Estados Unidos, pero también a nada más y nada menos que Hulk Rojo, un personaje cuya intención ha sido siempre vencer a Hulk verde. Sobre esta interpretación hubo muchos comentarios.

Ante la ola de críticas, señalamientos y cuestionamientos, Ford reveló la única razón por la que decidió interpretar a este personaje… y fuera de lo que se podría llegar a pensar, el famoso reconoció que lo hizo por el tema del dinero.

“¿Qué fue necesario ser un idiota por dinero? No me importa. Es algo que ya hice antes. No quiero menospreciarlo, solo digo que tienes que hacer ciertas cosas que tu madre normalmente no querría que hicieras, o tu profesor de interpretación, si tienes uno. Pero es divertido y lo disfruté”, comentó.