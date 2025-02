«Queremos jugar liguilla»: Eugui

César Vázquez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El director técnico de Correcaminos, Héctor Hugo Eugui, se mostró contento por el resultado conseguido por sus muchachos ante Dorados de Sinaloa.

Antes de comenzar la rueda de prensa ante los medios de comunicación, el uruguayo hablo después de días de escándalo por el tema de arreglo de partidos donde se vio involucrado Francisco Tede.

«Yo no tengo ninguna medida que tomar yo no soy el encargado, yo no estoy en manos de la Federación Mexicana ni de la disciplinaria, nada, yo no tengo nada que ver en ese asunto que ha pasado, yo me dedico a dirigir en fútbol, yo soy entrenador».

«Los jugadores estaban tranquilos no tenían ningún nerviosismo, los jugadores han trabajado toda la semana y los deben haber visto que trabajan como hacen todos los días, yo me remito a eso a ver el trabajo de ellos, este partido lo han hecho muy bien. Hoy han ganado un partido muy importante también y a seguir, tenemos que seguir trabajando día a día que todavía falta mucho», comentó.

Del partido reconoció el trabajo de Joel Martínez quien anotó y se le vio muy participativo después de no jugar la semana anterior. «Los muchachos lo estában esperando, yo no lo quise meter en el partido pasado porque estábamos perdiendo el partido y era como regalarlo y ponerlo ahí para los leones, yo dije voy a esperar el momento oportuno, el momento oportuno fue esta semana, que se lo dije, ya vas a jugar y vas a jugar y bueno y gracias a Dios salieron las cosas, bien el trabajo para el equipo, trabajó para sus compañeros y además también mostró una gran nobleza cuando un centro delantero que tiene todo para tirar los penales, era el que estaba destinado para tirarlos, tiró el primero lo hizo, hizo el gol y cuando vino el segundo ya lo agarró y se le dió el balón a Giovanni para que él tirara».

«Hay días felices, creo que hoy fue uno de esos días felices para mis jugadores, el tener la oportunidad de hacer goles y nos hace muy felices a todos también», comentó.

Héctor Hugo Eugui manifestó que aún consiguiendo esta importante victoria al equipo le falta trabajo. «Siempre falta, siempre falta, yo creo que tenemos que seguir trabajando que siempre hay muchas cosas, me hubiera gustado terminar con el cero en contra, eso sí me hace feliz también, saber que las defensivas trabajan y no reciben gol, pero bueno así pasa en el fútbol, pero ganamos hoy y le digo a toda la gente de acá de la tribuna que esta es una gran satisfacción para ellos y que lo hayan disfrutado».

Sobre las aspiraciones del equipo en el presente torneo fue contundente al comentar que su intención es jugar liguilla.

«Yo lo que tengo en la cabecita con los jugadores, más o menos viendo de acuerdo a lo que venimos trabajando y como venimos participando, yo siempre me mantengo firme de que podemos calificar, yo sí creo y quiero calificar con el equipo, eso es lo que yo quiero no sé después lo que pueda venir o algo, pero sí quiero que mi equipo pueda calificar eso es lo que quiero y que se vayan cimentando la cantidad de jóvenes que tenemos y que puedan participar con nosotros en los momentos que lo necesitemos» afirmó .