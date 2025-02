Francisco Tede rompe el silencio

César Vázquez. –

El ex jugador de Correcaminos, Francisco Tede Pérez, rompió el silencio luego de ser inhabilitado por 16 años de toda actividad profesional relacionada a la Federación Mexicana de Futbol.

Fue a través de un vídeo en su cuenta de instagram donde el «pelusa» habló manifestando que teme por su seguridad y por la de su familia.

«Hago este video para pedirles de la manera más atenta que ya no creen más especulaciones, por favor, ya no me mencionen, ya no me etiqueten, ya no me manden mensajes preguntándome, la verdad temo por mi seguridad, por la seguridad de mi familia», comenta.

«Ustedes no saben por todo lo que pasé, por todo lo que estoy pasando y sigo pasando, realmente las personas que me conocen, que saben quien soy deben estar tranquilas por lo que soy», menciona.

Así mismo cerró con un contundente mensaje. «Mi carrera está arruinada, quiero estar en paz».