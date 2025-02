Milei se reúne con Trump y acepta aranceles recíprocos

El presidente argentino, Javier Milei, se reunió este sábado con Donald Trump durante una convención conservadora, en la que prometió sumarse a la política de aranceles recíprocos de su homólogo estadunidense.

Justo antes, el republicano clausuró la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) con un discurso en el que saludó a su “amigo” Milei, de quien dice estar “muy orgulloso”.

“Es un tipo MAGA para hacer Argentina grande otra vez”, declaró usando las siglas en inglés de su lema “Haz que Estados Unidos sea grande otra vez”.

President Trump met with Argentine President Javier Milei at CPAC where they discussed President @JMilei’s groundbreaking economic reforms and how our countries can work closer together.

President Trump also invited President Milei to visit the White House in the coming months. pic.twitter.com/6uYWU7gQlq

— The White House (@WhiteHouse) February 22, 2025