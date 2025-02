Avión aterriza de emergencia en Roma por presunta amenaza de bomba

Un vuelo de American Airlines procedente de Nueva York y con destino Nueva Delhi aterrizo de emergencia en el aeropuerto de Fiumicino en Roma, debido a una presunta amenaza de bomba.

La aeronave transportaba a 199 pasajeros más los miembros de la tripulación y partió ayer a las 20:30 horas del aeropuerto JFK de Nueva York.

Mientras sobrevolaba el Mar Caspio, el vuelo dio vuelta para aterrizar en Roma por una amenaza de bomba, sin ofrecerse más detalles.

Here’s a video I just filmed from home. American Airlines 292 with two @ItalianAirForce Eurofighters on its way to Rome Fiumicino airport following a bomb threat. https://t.co/3HFHROYj5j pic.twitter.com/SVK7pPWqBy

— The Aviationist (@TheAviationist) February 23, 2025