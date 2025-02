El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que la liberación de los presos palestinos programada para el sábado será retrasada, esto hasta que Hamás garantice la libertad de los próximos rehenes de Gaza.

“Se ha decidido retrasar la liberación de los terroristas planeada para ayer hasta que la liberación de los próximos rehenes quede garantizada, y sin ceremonias degradantes”, recogió un comunicado de la Oficina de Netanyahu.

it has been decided to delay the release of terrorists that was planned for yesterday until the release of the next hostages has been assured, and without the humiliating ceremonies.

