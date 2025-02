César Vázquez Luna

El escándalo de amaño de partidos en el futbol mexicano sigue creciendo, ya que la noche del domingo salió a la luz un primer video en el que se observa a varios jugadores involucrados en el momento en que negocian.

En esta grabación, difundida por el programa Línea de 4 de TUDN, se aprecia una videollamada de futbolistas del Real Apodaca, equipo también involucrado en el tema de arreglo de partidos, y Francisco Tede, ex jugador de Correcaminos.

Durante la conversación con un grupo de apostadores extranjeros discuten cómo es que se dará el amaño para favorecerlos.

“¿Qué se puede hacer? habíamos quedado en el primer tiempo, ¿sí me entiendes? dicen ellos que probablemente el equipo visitante también vaya a trabajar. La idea es nosotros hacer las cosas primero, y pues hacer el trabajo”, se escucha.

Francisco Tede comienza a negociar como si fuera el representante de los jugadores de Apodaca, negociando si se jugaría por 1.5 goles en el primer tiempo o por más.

Este video fue publicado completo la noche de ayer y se aprecia cuando uno de los colombianos propone hacer cuatro goles en ese duelo, el ex Correcaminos pide que el pago para los futbolistas sea más alto, y así asegurar que se pueda dar ese resultado esperado para los apostadores, hasta se atreve a pedir un adelanto.

🚨¡ESCÁNDALO!🚨 Así arreglaban resultados los jugadores de Real Apodaca en la Liga Premier 🗣️“Por cuatro goles, ¿cuánto cobran?” 🗣️“Ponle el precio, hermano, ¿cuánto estás dispuesto a darnos?” 🗣️“Yo no les pongo el precio porque el trabajo es de ustedes” 🗣️“Hemos trabajado… pic.twitter.com/jC2Vcl4wyt — MedioTiempo (@mediotiempo) February 25, 2025

El jugador, de nombre Isaí, pide llegar ya a un arreglo, puesto que jugadores del otro equipo podrían ganarles el negocio en ese encuentro.

Así mismo, el periodista David Faitelson presentó una parte de la entrevista al ex portero del Real Apodaca, Marco Antonio Valdez, que confesó que “Ambos equipos se tienen que poner de acuerdo ya sea para trabajar mitades de partido, solo goles o perder un partido”, esto hablando de su experiencia con el Real Apodaca, que separó a seis de sus futbolistas, entre ellos él, quien fue suspendido por la Federación Mexicana de Futbol por dos años.

Teme ‘Pelusa’ por su seguridad

La noche del domingo, Francisco Tede Pérez, ex jugador de Correcaminos, que fue inhabilitado por 16 años de toda actividad profesional relacionada con la Federación Mexicana de Futbol, escribió un texto por medio de sus historias de Instagram y Facebook.

Esto fue lo que publicó: “Hay muchas cosas por las cuales no tienen la mínima idea de todo lo que pasa uno en su vida, no saben el trasfondo de las cosas y de las amenazas que pudieran llegar a presentarse en cualquier momento.”

“No puedo decir más por mi seguridad, pero también ya no pienso ni quiero que pisoteen más mi nombre. Existe un video en el cual yo aparezco, y fue bajo circunstancias que ustedes desconocen…. Y que tal vez salga a la luz pronto. No he hablado con nadie por mi seguridad y la de mi familia…. Solo quiero que termine esta pesadilla, las personas que me conocen saben realmente lo que soy…”

Así fue como Francisco Tede volvió aparecer en redes sociales y, por su mensaje, espera los tiempos idóneos para hablar sobre la situación que le ha puesto alto a su carrera profesional.

