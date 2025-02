¿Cuántos Oscar ha ganado México?

Agencias

La lista de películas mexicanas que han ganado un Oscar no es larga, pero está llena de grandes proyectos que han puesto el nombre de nuestro país en alto y que han logrado conquistar a la crítica y al público internacional.

Estas películas son una prueba de que en México no solo hay comedias taquilleras y romances entretenidos, sino que también se hace arte, se empujan límites y se crean películas que están a la altura de las mejores producciones de otros países.

En total, seis películas y un cortometraje mexicano se han llevado premios Oscar, entre ellos algunos proyectos que han sido producidos entre México y Estados Unidos, y México y España. Por que las colaboraciones siempre son buenas.

Además, hay películas ganadoras del Oscar que han sido dirigidas por mexicanos, pero que técnicamente no se consideran como mexicanas porque no fueron producidas en el país, y no cuentan con muchos actores mexicanos en sus repartos.

Películas ganadoras

ROMA (Disponible en Netflix)

La película de Alfonso Cuarón, filmada en blanco y negro y en México, se llevó tres premios Oscar, el de mejor película, mejor actriz de reparto y mejor director.

LA FORMA DEL AGUA (Disponible en Disney+)

Con cuatro premios Oscar, esta película es la más ganadora de un director mexicano; le dio a Guillermo del Toro el premio de mejor director, un logro que todos los mexicanos festejamos a lo grande.

¡VIVA ZAPATA! (On demand)

Elia Kazan dirigió esta película (producida entre México y Estados Unidos) y está protagonizada por Marlon Brando y Anthony Quinn, en ella se cuenta la historia de Emiliano Zapata.

PINOCHO (Disponible en Netflix)

La versión de Guillermo del Toro de este clásico infantil logró llevarse el Oscar como mejor película animada, sin duda con esta historia, el mexicano confirmó que “las caricaturas” también son para adultos.

EL LABERINTO DEL FAUNA (Disponible en Prime Video)

Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, esta película es un cuento de hadas con criaturas misteriosas y princesas perdidas; la cinta se llevó los premios a mejor película, el de mejor director y el de mejor actriz.

FRIDA (On demand)

Esta película con Salma Hayek se llevó un Oscar por su música y uno más por su vestuario, Como su nombre indica, esta es la historia de la legendaria pintora Frida Kahlo, mostrando sus tragedias personales.

CENTINELAS DEL SILENCIO (On demand)

Este fue el primer cortometraje mexicano en ganar dos premios Oscar. Escrito y dirigido por Robert Amram, el cortometraje dura solo 18 minutos y es una exploración de las zonas arqueológicas de México.