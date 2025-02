Muere Michelle Trachtenberg, estrella de ‘Buffy La Cazavampiros’

Staff Ed.-

El mundo del espectáculo lamenta la muerte de Michelle Trachtenberg, actriz reconocida por interpretar a Georgina Sparks en Gossip Girl, actuar en Buffy La Cazavampiros y protagonizar la película de Disney Sueños sobre hielo.

⚫ | ÚLTIMA HORA: Muere a los 39 años la actriz Michelle Trachtenberg, protagonista de ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy Cazavampiros’. Las causas de su muerte por el momento se desconocen. pic.twitter.com/nAK8FEIrfy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 26, 2025

🔴 Muere la actriz Michelle Trachtenberg, protagonista de ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy Cazavampiros’ La intérprete ha fallecido a los 39 años, y las causas de su muerte por el momento se desconocen: https://t.co/FpNqyfifvj pic.twitter.com/GVq8aouDDx — EL PAÍS México (@elpaismexico) February 26, 2025

Detalles Sobre Su Fallecimiento

Según The New York Post, la actriz falleció a los 39 años y su muerte no está siendo investigada como sospechosa.

En los últimos años, se había mantenido alejada del ojo público.

