STAFF ED

La cuenta regresiva para la entrega de los premios Oscar ha comenzado, es por eso que en El Diario MX te estaremos compartiendo información que vale la pena saber previo a la gala del próximo domingo dos de marzo.

Empezaremos contándote un poco sobre los nominados en la categoría de Mejor Dirección, este año se destacó la labor de cinco cineastas. Aquí te decimos quiénes son:

Sean Baker

Por: Anora

Con 53 años, este director estadounidense se ha mostrado como “la revelación” dentro del circuito de premios previo a los Oscar. Y es que desde que “Emilia Pérez” empezó a ir en picada, la película de Baker floreció y los premios comenzaron a llegar… por eso creemos que él sería un ganador “sorpresa”, aunque la verdad, “Anora” es merecedora de cada premio recibido.

El primer largometraje de Baker fue “Four Letter Words”, una película que gira en torno a la apariencia, los puntos de vista, las actitudes y el lenguaje de los hombres jóvenes en Estados Unidos.

FILMOGRAFÍA

Anora (2024)

Red Rocket (2021)

The Florida Project (2017)

Tangerine (2015)

Starlet (2012)

Warren the Ape (2010)

Prince of Broadway (2008)

Take Out (2004)

Greg the Bunny (2002-2006) (televisión)

Four Letter Words (2000)

Brady Corbet

Por: The Brutalist

Quizá el ganador anunciado, por lo menos a inicios de año el nombre del cineasta estadounidense de 36 años lideraba las listas de “favoritos a ganar” pues su película es considerada por muchos como una obra maestra. Habrá que esperar para ver si el joven director (que actuó en “Funny Games”) logra alzarse con el preciado Oscar.

Corbet empezó su carrera a los once años, cuando apareció como actor invitado en un episodio de la serie “The King of Queens”. Posteriormente realizó trabajo de doblaje en la versión en inglés de la serie de anime NieA 7. Durante los años siguientes trabajó regularmente como actor de doblaje.

FILMOGRAFÍA

La infancia de un líder (2015)

Vox Lux (2018)

The Brutalist (2024)

James Mangold

Por: A Complete Unknown

El cineasta estadounidense de 61 años llega a estos premios con una de las mejores películas musico-biográficas que se han visto. Aunque su nombre no es muy conocido, él ha estado detrás de cintas como “Logan”, “Contra lo imposible” o “Indiana Jones” (la del 2023) así que tiene trabajos destacables y una buena reputación dentro de Hollywood.

Mangold debutó como director con Heavy (1995) protagonizada por Liv Tyler, película con la que consiguió el premio del Festival de Cine de Gijón en dos categorías, así como un galardón del Sundance Film Festival. También rodó la cinta Girl, Interrupted (1999) con Winona Ryder y Angelina Jolie.

FILMOGRAFÍA

Heavy (1995)

Cop Land (1997)

Girl, Interrupted (1999)

Kate y Leopold (2001)

Identidad (2003)

Walk the Line (2005)

3:10 to Yuma (2007)

Knight & Day (2010)

The Wolverine (2013)

Logan (2017)

Ford v Ferrari (2019)

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)

A Complete Unknown (2024)

Jacques Audiard

Por: Emilia Pérez

Qué podemos decir de este director francés, casi todo México lo odia por atreverse a hacer una película que “habla” sobre nuestro país sin siquiera haber investigado nada de nuestra cultura, pero bueno, el señor de 72 años logró ser tomado en cuenta por la Academia, sin embargo, debido a la gran polémica que generó su filme, dudamos que logre ganar.

Hijo del guionista y director Michel Audiard, comenzó a escribir guiones en 1980, para 1994 dirigió Mira a los hombres caer, un road movie con Mathieu Kassovitz y Jean-Louis Trintignant. La película ganó el premio César a la ópera prima y el premio Georges-Sadoul. Dos años realizó su segunda película.

FILMOGRAFÍA

Mira a los hombres caer (1994)

Un héroe muy discreto (1996)

Lee mis labios (2001)

De latir, mi corazón se ha parado (2005)

Un profeta (2009)​

De óxido y hueso (2012)

Dheepan (2015)

The Sisters Brothers (2018)

Emilia Pérez (2024)

Coralie Fargeat

Por: The Substance

Es la única mujer dentro de la lista, es bien sabido que en esta categoría no suele haber mucha presencia femenina, por eso el que la cineasta francesa esté compitiendo por este galardón es bastante importante. Fargeat, de 48 años, llega a estos premios como una de las favoritas, aunque las posibilidades de verla como ganadora son bastante escazas, pero si lo logra será de lo mejor de la noche.

Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París y después estudió en La Fémis, una escuela de cine en París. Mientras estaba allí, fue seleccionada para participar en Atelier Scénario, un taller de escritura de guiones de un año.

FILMOGRAFÍA

El Telegrama (2003)

Campanas Les Féss (2007)

Realidad+ (2014)

Venganza (2017)

El Hombre de Arena (2022)

La Sustancia (2024)