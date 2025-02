Muestran videos y fotos de la llegada de Rafa Quintero a EU

En redes sociales circulan fotos y videos del momento de la llegada de Rafael Caro Quintero, alias ‘Don Rafa’, líder fundador del “Cártel de Guadalajara”, a Estados Unidos, luego de ser extraditado de México, junto a otros 28 narcotraficantes.

En la red social X, el usuario @Draz_DJ muestra “la primera imagen del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero en suelo estadounidense”.

The first image of Mexican drug lord Rafael Caro Quintero on U.S. soil.

Shared with me a by a source who had spent years hunting RCQ pic.twitter.com/ITDx2k9Nfa

— Drazen Jorgic (@Draz_DJ) February 28, 2025