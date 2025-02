Heroico conductor salva a 15 estudiantes de autobús en llamas

Staff Ed.-

Un autobús escolar que transportaba a 15 estudiantes se incendió la mañana del jueves en Cleveland Heights, Ohio.

El fuego se desató cerca de una de las ruedas traseras mientras el vehículo circulaba por la esquina de Cambridge y Northampton Roads, llenando la calle de humo negro.

Gracias a la rápida reacción del conductor, todos los estudiantes fueron evacuados de manera segura antes de que el autobús fuera consumido por el fuego.

La superintendente del distrito escolar, Liz Kirby, elogió la valentía del conductor, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

