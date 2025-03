Ave provoca incendio en motor de avión de FedEx; aterriza de emergencia

Staff Ed.-

Un avión de carga de FedEx realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark el sábado por la mañana, luego de que una colisión con un ave provocara un incendio en uno de sus motores.

El incidente ocurrió poco después de las 8 a.m., causando alarma entre testigos y autoridades.

El fuego quedó contenido en el motor afectado del Boeing 767, sin que se reportaran heridos.

Sin embargo, el tráfico aéreo se interrumpió brevemente como medida de precaución.

Un video viral en redes mostró el avión aún en llamas tras aterrizar, mientras el personal del aeropuerto activaba los protocolos de seguridad.

🚨🚨 You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

📸 by @KProcrastinator pic.twitter.com/XR1hhEQ6sy

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 1, 2025