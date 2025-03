Cerca de 120 hectáreas afectó incendio en Tula: PC

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un saldo de alrededor de 120 hectáreas afectadas, sin daños a viviendas ni personas lesionadas, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el incendio de pastizales registrado en el municipio de Tula, ya fue controlado al cien por ciento.

“De control está al cien por ciento de control, de liquidación lo manejamos con un 80 por ciento porque quedan pequeñas fumarolas”, informó el titular de Protección Civil Tamaulipas Luis Gerardo González de la Fuente.

“Estamos nosotros en el municipio de Tula, específicamente en el Ejido El Coronel, donde el día de ayer inició un incendio de pastizal en el ejido, es un incendio de arbusto, probablemente haya sido una quema agrícola o de alguna basura”, relató el titular de Protección Civil Tamaulipas.

Como otra posibilidad sobre el origen del siniestro, refirió que el pasado fin de semana ya se había reportado un incendio en el mismo lugar, el cual presuntamente había quedado sofocado, pero sin embargo, al no haberse apagado totalmente pudo haberse reactivado con los vientos.

“Afectación a viviendas no hay, no hay víctimas lesionadas, no hubo necesidad de evacuar la comunidad”, añadió.

Dijo que la gente se asustó de cómo estaba comportándose el incendio, y con los vientos muy fuertes.

El titular de PC en el estado mencionó que además del personal de Protección Civil Tamaulipas con la brigada forestal, en el lugar estuvieron trabajando pobladores del lugar así como de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Tula, con el apoyo además de tres tractores para hacer brechas cortafuego.

En el combate al incendio, dijo González de la Fuente, participó el helicóptero de Protección Civil.

Trajimos de Ciudad Victoria la aeronave, está puesta la calabaza que es este tanque para administrar agua, tenemos el apoyo, por supuesto , del municipio de Tula hay siete pipas para estar reabasteciendo la calabaza de agua”, señaló.

“Ahorita la comunidad de El Coronel ya está totalmente ‘blindada’ con las brechas cortafuego, no hay riesgo en ningún momento, tenemos mucho apoyo de la Guardia Estatal”, dijo González de la Fuente para concluir.

Cabe señalar que González de la Fuente señaló que han tenido muchos reportes de incendios en zacatales como en El Chamizal en Ocampo y en La Muralla también en Ocampo, incendios de pastizal en donde se trabajó en conjunto con la Guardia Estatal, con el municipio de Ocampo, y el Centro Regional de Mante, y ya se liquidaron totalmente esos incendios de pastizal.