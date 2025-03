Abrirán registro para la beca ‘Rita Cetina’

José del Carmen Perales Rodríguez

La plataforma para el registro de estudiantes de secundaria que deseen acceder a la beca Rita Cetina, que entrega apoyos bimestrales de mil 900 pesos por alumnos y 700 por cada adicional en la misma familia, se volverá a activar para llegar ala meta de apoyar a más de 151 mil alumos.

Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, coordinadora en Tamaulipas de Becas para el Bienestar, comentó lo anterior y agregó que hay todavía más de 20 mil que no han sido inscritos o que tienen algún faltante en su documentación, por lo que pidió a los padres hacer o revisar el trámite.

“Ya estamos realizando los operativos en las escuelas secundarias para la entrega de las tarjetas en las que se dispersará esta beca, proceso en el que se incluye a quienes realizaron el registro durante noviembre y diciembre del año pasado”, comentó.

Y agregó: “La meta es que los más de 151 mil alumnos que cursan este nivel reciban la beca, para aquellos que no realizaron el registro les recordamos que podrán registrarse en su plantel educativo cuando se les convoque, ya sea a través de las redes sociales oficiales o en los planteles”.

Detalló que para el registro o actualización de información, se requiere la identificación oficial vigente (original y copia), copia del acta de nacimiento del padre y del estudiante, copia de la CURP de ambos y copia del comprobante de domicilio.

“Hasta el momento tenemos un registro de 129 mil 755 estudiantes, pero se atenderá a todos los que aún no se han registrado el día de la convocatoria en su escuela, solo que habrá que esperar porque la plataforma de registro no está abierta actualmente”, apuntó.

Finalmente, Ochoa Becerra comentó que en el primer depósito que se hará se reflejará en abril, incluyendo los pagos de enero, febrero, marzo y abril, que corresponden a los dos primeros bimestres del presente año”.