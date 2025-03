Exboxeador desarma a criminal y evita una explosión en un aeropuerto

Momentos de terror se vivieron en el aeropuerto Almaty de Kazajistán, cuando un terrorista amenazaba con detonar una bomba a la vez que tomó de rehén a una mujer. No obstante, la situación dio un giro inesperado gracias a la valiente intervención de un exboxeador de 53 años.

Los hechos ocurrieron la mañana del viernes 7 de marzo, en las instalaciones del aeropuerto Almaty de Kazajistán. De acuerdo con medios locales, un hombre de 67 años de edad amenazaba con detonar una bomba, además, tomó como rehén a una mujer a quien amenazaba con matar con un cuchillo.

No obstante, la situación fue controlada gracias a Abdraimov Musa, un pugilista retirado quien por casualidad presenció esta situación, a lo que se acercó al delincuente para negociar y hacer un intercambio de rehenes, liberando así la joven.

Posteriormente, el exboxeador guardó la calma y aprovechó un descuido de su captor para arrebatarle el cuchillo y en cuanto lo logró, empezó un tenso forcejeo, en el que intervinieron otros oficiales para finalmente someter al criminal.

I had a great video call with the hero from #Kazakhstan Mussa Abraimov a 53 year old former boxer who will be awarded the “bravest man on earth “ award by the @WBCBoxing

Our representative Alikhan met him to present him a champion bracelet @ali_zh @abdraimov_musa pic.twitter.com/KLGdogKglC

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) March 8, 2025