Denuncias contra exfuncionarios es una actividad permanente: Contreras López

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A la fecha cinco exsecretarios de la administración gubernamental pasada ya han sido vinculados a proceso y en lo que va del año se ha continuado con la presentación de denuncias como parte de una actividad permanente, señaló la consejera jurídica de Gobierno del Estado Tania Contreras López.

Denuncias es actividad permanente

“Sí, esta es una actividad permanente, es una obligación de los servidores públicos que en el hallazgo de conductas que se puedan considerar como delictivas, se dé la vista ante la autoridad competente que ha sido la Contraloría y la propia Fiscalía General de Justicia, específicamente la Fiscalía Anticorrupción”, refirió.

Sobre el número de ex funcionarios cuyos casos ya han sido judicializados al detectarse diversas irregularidades, Contreras López especificó; “el dato de cuántas se han consignado a un juez no lo tengo, pero ex titulares sí tenemos cinco secretarios que han sido vinculados a proceso, cinco ex secretarios, titulares de dependencias de la administración pública pasada”.

En cuanto al caso de la ex contralora gubernamental “Elda” “N”, que fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas apenas la semana pasada, la Consejera Jurídica de Gobierno del Estado mencionó que se continúa con las indagatorias.

Se continuará avance de carpetas de investigación

“Sigue continuar en el avance de las carpetas de investigación, en este caso hay un señalamiento directo por la participación en una contratación, de hecho la persona que participaba en este contrato ya fue sentenciada por ese delito“, añadió.

Cabe mencionar que Contreras López dijo que se siguen impulsando las carpetas de investigación y solicitando a la Fiscalía que realice el avance correspondiente a cada una de ellas.

