México estará presente en ‘La Velada del Año V’

Ibai Llanos, reconocido creador de contenidos, dio a conocer la cartelera de La Velada del Año, evento que sostendrá su quinta edición en donde diferentes celebridades y streamers subirán al cuadrilátero para enfrentarse en combates que serán transmitidos a través de la plataforma de Twitch.

El evento se celebrará el próximo sábado 26 de julio en el estadio de La Cartuja en Sevilla, mismo que contará con siete combates y en donde tres mexicanos tratarán de poner al boxeo de nuestro país en todo lo alto.

Rivaldios, futbolista mexicano y figura de la Selección de Creadores, cambiará los tachones y espinilleras por los guantes de boxeo para enfrentar al español Pereira. Ambos participantes estuvieron cerca de llegar a los golpes durante la conferencia de esta tarde en donde Ibai anunció la cartelera de la presente edición.

La Velada de este verano también contará con “mucho músculo”. El creador de contenido fitness, Carlos Belcast, será el segundo mexicano en subir al cuadrilátero para enfrentar a Andoni en la que será la cuarta pelea de la noche.

Es un orgullo llevar los colores de mi país al ring y representar a todos los latinoamericanos… Este combate no es solo mío, es de todos ustedes que me han apoyado día con día y me han llevado lejos en este camino”, comentó Belcast a través de sus redes sociales.