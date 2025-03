Tiktoker de 24 años murió por complicaciones de obesidad

Staff Ed.-

El influencer turco Efecan Kultur, de 24 años, falleció debido a complicaciones derivadas de la obesidad.

Conocido por sus videos de consumo extremo de comida, acumuló más de 176 mil seguidores en TikTok y 24.4 mil en Instagram.

Pasó sus últimos tres meses internado en un hospital, acompañado por su familia.

Kultur ganó fama en plataformas digitales con sus transmisiones de mukbang, donde consumía grandes cantidades de comida.

Su popularidad creció con su peso, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, obligándolo a abandonar sus transmisiones.

Su última aparición en TikTok fue el 15 de octubre, mientras que su último video en YouTube se publicó hace ocho meses.

