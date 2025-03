Erik Rubín revela que lo han secuestrado en varias ocasiones

Agencias.- Una de las voces más queridas y reconocidas de nuestro país es la de Erik Rubín, el ex esposo de Andrea Legarreta, quien además ha tenido gran éxito en la música, ha regalado a su público grandes interpretaciones en el teatro musical, pero pese a las alegrías que ha dado a sus seguidores, el actor y cantante ha sido víctima de la delincuencia al ser secuestrado en varias ocasiones.

El intérprete de temas como “Cuando mueres por alguien”, entre otras más, confesó en una reciente plática que ha sido privado de su libertad por parte de grupos criminales en más de una ocasión, lo que ha puesto en riesgo su vida.

Cuándo fue la primera vez

Fue durante un programa de entrevistas donde el ex integrante de Timbiriche compartió detalles de los momentos en los que fue privado de su libertad. Entre golpes, amenazas y una tensa incertidumbre, el artista narró cómo ha tenido que enfrentarse a situaciones de alto peligro.

La primera vez que le sucedió ocurrió cuando regresaba de un viaje. Apenas llegó a la Ciudad de México, a punto de entrar a su casa, un grupo de seis hombres lo interceptó violentamente. Según su testimonio, los agresores lo encapucharon de inmediato y comenzaron a golpearlo sin darle oportunidad de reaccionar.

“Me secuestraron varias veces. Una vez… llegando a mi casa del aeropuerto, un coche se me cerró y llegaron como seis monitos, me encapucharon, me metieron y a madrazos”, contó el cantante.

Posteriormente lo llevaron a un estacionamiento, donde fue interrogado. A pesar de cómo lo trataron al principio, poco después lo dejaron libre y pudo regresar a su casa. Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que pasó por un episodio similar. El propio Rubín confesó que tiempo después viviría un segundo secuestro.

Ser famoso lo ayudó a ser liberado

En otra de las ocasiones el cantante se encontraba en un auto junto a un amigo cuando, de repente, un vehículo se les cerró. De inmediato, un hombre armado se bajó y los obligó a entregar sus pertenencias. En un inicio, todo parecía indicar que se trataba de un asalto más, pero la situación tomó un giro inesperado.

Para sorpresa de Rubín, uno de los delincuentes logró identificarlo. «¿Tú eres Rubín?» le preguntó. Al darse cuenta de que estaban asaltando a un famoso, los agresores decidieron dejarlo ir sin despojarlo de nada, aunque no sin antes advertirle que no tomara represalias.

«Me dijo: ‘ay, me caes bien. Los vamos a dejar aquí, pero nada más no la vayan a hacer de pedo ni ir de rajones’. Obviamente, nos esperamos como 15 minutos sin movernos», relató el cantante. La anécdota, a pesar de tener un desenlace menos violento que el primero, dejó en Erik una huella imborrable sobre el nivel de inseguridad que enfrenta el país.

