Mujer sobrevive 6 días atrapada en su automóvil

Brieonna Cassell, una mujer de Indiana, sobrevivió casi una semana atrapada en su automóvil con graves lesiones en las piernas, bebiendo agua de un arroyo que absorbía con una sudadera.

Fue encontrada por Johnny Martínez, un operador de equipos de drenaje, cerca de Brook, después de que sus familiares la reportaran como desaparecida.

Cassell fue hallada consciente y fue trasladada en avión a un hospital en Chicago.

Sufrió fracturas en ambas piernas y la muñeca, y su teléfono estaba fuera de su alcance.

Actualmente, se encuentra estable, aunque necesitará cirugía para tratar sus lesiones.

.@sramosABC reports on the incredible survival story of a mother of three who was found alive after spending nearly a week trapped inside her car with several broken bones. The woman fell asleep at the wheel and crashed into a ditch in Indiana.

— World News Tonight (@ABCWorldNews) March 13, 2025