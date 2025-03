Estados Unidos ampliará el muro fronterizo con México

Estados Unidos añadirá más de 10 kilómetros a su muro fronterizo con México, esto con el fin de evitar la entrada de migrantes irregulares, anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Estoy aquí en Arizona (EE.UU.). Y justo en este punto pueden ver dónde termina el muro fronterizo. Hoy comenzamos siete millas (11.26 kilómetros) de construcción. Seguiremos trabajando para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, declaró.

Announcing today – we’re building 7 more miles of wall.



Make America Safe Again! pic.twitter.com/JyVgxrzSZY