Froy, el cantante que debes escuchar

Hace poco, el artista victorense estrenó ‘Vámonos’ y platicamos con él sobre esto y su estilo musical

El cantante victorense Froy continúa su camino en la búsqueda de consolidarse como un artista destacado en la escena musical actual, no solo a nivel nacional, sino que también internacional pues sabe que no hay límites para los sueños.

Con una propuesta llena de autenticidad, este artista independiente ha logrado captar la atención de un público relativamente joven (aunque la música no tiene edad y todos pueden disfrutar de sus canciones), quienes han encontrado en él a un cantante “que transmite buena vibra” a través de su voz.

Al preguntarle cómo definiría su música, Froy pone de referencia a artistas como Kevin Kaarl o Humbe; sin embargo, también es capaz de destacar como su sello la forma en la que escribe sus temas pues este es un proceso bastante personal para él ya que la inspiración viene de vivencias y situaciones que dejaron alguna marca en su vida.

Una prueba de eso es su más reciente sencillo, “Vámonos”, en donde habla sobre ese momento en el que una relación se vuelve confusa pues no hay certeza de si se está en algo “serio” o no. Así refleja esa tensión emocional que surge cuando los sentimientos no son correspondidos.

Froy ha unido fuerzas con el productor Lane Pedraza, quien se ha encargado de darle un toque único a su proyecto. También creo una “campaña” visual para “Vámonos” de la mano de la fotógrafa Carmen Eugenia; sobre la idea de lanzar un videoclip, el joven señaló que antes de invertir en una producción así desea tener una base más sólida de seguidores y/o fans.

“Vámonos” es el segundo sencillo de un proyecto en el que Froy ha estado trabajando arduamente. El primer vistazo de este trabajo fue el tema “Eterno”, ambas canciones están disponibles en todas las plataformas y puedes encontrarlas en este link: https://linktr.ee/FroyJr

Si quieres conocer un poco más sobre este artista emergente (que no dudamos alcanzará sus metas) sigue a El Diario Mx en las redes sociales porque te compartiremos una entrevista en la que nos contó a detalle qué es lo que viene para este 2025 en su carrera artística.