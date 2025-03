Tornados y fuertes tormentas en EU dejan al menos 42 muertos

El impacto de tornados y fuertes tormentas el pasado fin de semana en el centro-este y el sur de Estados Unidos dejaron al menos 42 personas sin vida y cuatro desaparecidos.

Más de 36 millones de personas en el país se encuentran hoy bajo alerta roja por el temporal, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Missouri es la entidad más afectada en Estados Unidos. El gobernador Mike Kehoe, indicó que la tormenta ha causado doce víctimas mortales y la desaparición de otra persona.

Además, cientos de viviendas, escuelas y empresas han quedado destruidas y más de 20 mil personas continuaban sin electricidad. Además, el temporal derivó en 130 incendios forestales el viernes.

