Trump califica de “muy buena” su conversación con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mantuvo una “muy buena llamada” telefónica con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.

Dicha llamada se produce un día después de hablar con el ruso Vladimir Putin y considera que están “muy bien encaminados” para un alto el fuego en la guerra.

“Acabo de mantener una muy buena llamada con el presidente de Ucrania Zelenski. Duró aproximadamente una hora. Gran parte de la conversación se basó en la llamada de ayer con el presidente Putin para alinear las demandas y necesidades tanto de Rusia como de Ucrania. Estamos muy bien encaminados”, escribió Trump en su red Truth Social.

Tensiones entre Rusia y Ucrania

Durante la llamada de Putin con Trump, el ruso rechazó la propuesta de un alto el fuego de 30 días, solicitada por Trump y que fue aceptada por Ucrania. No obstante, Putin accedió a suspender los ataques a la infraestructura energética.

Ambas partes también anunciaron que habían llevado a cabo un intercambio de prisioneros, liberando a 175 soldados cada una en un acuerdo facilitado por los Emiratos Árabes Unidos. Además, Moscú afirmó que liberó a otros 22 ucranianos heridos como gesto de buena voluntad.

No obstante, Zelenski declaró el miércoles que los continuos ataques demostraban que las palabras de Moscú no se correspondían con sus acciones y que Rusia no estaba preparada para la paz.

Por su parte, el Kremlin afirmó haber cancelado los ataques planeados contra la infraestructura energética de Ucrania, a la vez que acusó a Kiev de no cancelar sus propios ataques en lo que calificó como un intento de sabotear el acuerdo.

