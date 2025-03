Marvel confirma que actores aparecerán en “Avengers: Doomsday”

Marvel Studios acaba de lanzar un anuncio que ha dejado en shock a los fanáticos, pues a través de una transmisión en vivo, se reveló que actores aparecerán en la próxima película de los Vengadores, “Avengers: Doomsday”.

En el reciente video, Marvel Studios, reveló los nombres de algunos actores que han sido parte fundamental del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Chris Hemsworth

El actor australiano regresa como Thor, el Dios del Trueno, quien ha sido una pieza central en las películas de Los Vengadores.

Vanessa Kirby

Actriz británica que interpretará a Sussie Storm, la Mujer Invisible, en la próxima película de “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”.

Anthony Mackie

El nuevo Capitán América y previamente conocido como Falcón, uno de los personajes que no podía faltar en esta cinta de Los Vengadores

Sebastian Stan

Interpretó a Bucky Barnes o el Soldado del Invierno a lo largo de varias películas del Marvel, también estará presente en “Avengers: Doomsday”.

Letitia Wright

Interpreta a Shuri, la hermana de T’Challa y heredera del manto de Black Panther.

Paul Rudd

Regresa como Ant-Man para enfrentar nuevas amenazas en el Universo Marvel.

Wyatt Russell

Quien interpretó a John Walker en “The Falcon and the Winter Soldier”, también está confirmado en el elenco.

Tenoch Huerta Mejía

Actor mexicano que interpretó Namor en “Black Panther, Wakanda Forever”, dejando la duda sobre si será un aliado o un villano.

Ebon Moss-Bachrach

Interpretará a Ben Grimm, más conocido como La Mole de Los 4 Fantásticos.

Simu Liu

Actor que encarna a Shang-Chi, uno de los nuevos héroes del Universo Cinematográfico de Marvel, también está confirmado para “Avengers: Doomsday”.

Florence Pugh

Regresa como Yelena Belova, hermana de Natasha Romanoff en “Black Widow”.

Kelsey Grammer

Conocido por su icónico papel de Bestia en X-Men, se uniría a Los Vengadores

Lewis Pullman

Hijo del actor Bill Pullman, también se unirá a esta cinta con el personaje de Sentry, quien aparecerá por primera vez en la próxima película “Thunderbolts”.

Danny Ramírez

Conocido por su participación en “The Falcon and the Winter Soldier”, también ha sido confirmado para esta nueva cinta.

Joseph Queen

Interpretará a Johnny Storm, conocido como La Antorcha Humana de Los 4 Fantásticos.

David Harbour

Recordado por su papel como Alexei Shostakov o Guardián Rojo en “Black Widow”, también se une a los Vengadores.

Winston Duke

Conocido por su papel como M’Baku en “Black Panther”, también está confirmado.

Hannah John-Kamen

Rregresa como Ava Starr, también conocida como Ghost, antagonista de la cinta “Ant-Man and the Wasp”.

Tom Hiddleston

El eterno Loki también regresa a la pantalla grande y quien podría ser clave en esta nueva cinta de “Los Vengadores”.

Patrick Stewart

Quien ha interpretado al icónico Profesor Xavier en varias películas de los X-Men, se une al elenco de “Avengers: Doomsday”.

Ian McKellen

Legendario actor británico, regresa como el temido Magneto.

Alan Cumming

Retoma su papel de X-Men como Nightcrawler.

Rebecca Romijn

También regresa como Mystique, una de las mutantes más enigmáticas y poderosas.

James Marsden

Recordado por interpretar a Ciclope en las primeras películas de “X-Men”

Channing Tatum

Una de las más nuevas incorporaciones al Universo Marvel, interpretó a Gambito en la cinta “Deadpool & Wolverine”.

Pedro Pascal

Interpretará al genio Reed Richards, aunque primero, aparecerá en la cinta “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”.

Robert Downey Jr.

Nuestro querido Iron Man, no obstante, en esta ocasión podría no portar su armadura, pues se ha confirmado que interpretara al temido villano “Dr. Doom”.

