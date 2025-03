Ignoran a Río Bravo durante “Operativo Frontera”

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Pese a que es “punta de lanza” en el tema de las minas terrestres y uso de drones por parte de la delincuencia, en Río Bravo no hay cobertura en materia de seguridad por parte de fuerzas federales o la Guardia Nacional, señaló el alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado.

“Operativo Frontera” ignora a Río Bravo

Sobre el despliegue del “Operativo Frontera”, en el municipio, mediante el cual se desplegaron diez mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, Almaraz Maldonado refirió que a Río Bravo “no mandaron a nadie”.

“A Río Bravo no mandaron a nadie, no mandaron a nadie, porque en Reynosa y Matamoros hay bastantes, como que patrullan ahí a veces”, mencionó.

Dijo que si bien en Río Bravo hay una unidad de la Guardia Nacional “siempre está cerrada, desconozco cuántos están ahí, pero no apoyan en mucho o en nada”.

“Estoy pidiendo unos retenes en la 109, otro en Palo Blanco para beneficio del Municipio, lo pedí cien veces por todos lados, todos dijeron que sí y nunca lo pusieron”, mencionó.

“No hay quién informe, ni nadie que cheque nada, a quién, no va nadie, quien va a territorio, no va nadie, quien sabe usted que va, no va nadie”.

Sobre las minas detectadas

En el tema de las minas, las que fueron detectadas, aseveró, fue por la intervención de la propia ciudadanía que las encontró.

“La gente que vuela y la gente que la encuentra, mira aquí hay una, la autoridad no va nadie”

“Lo que pasa que así como detectadas a la mejor sí son ocho, no tengo el dato pero supongo que son cien, o 500, había un problema grande, cuántas minas sacaron ahí no lo sabemos”.

Sin embargo, reconoció que dicha problemática ya quedó atrás.

“Por cierto ese problema ser calmó, ahorita en este momento ya no está vigente”, dijo para concluir.

