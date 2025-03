James Rodríguez explotó por exclusión del León del Mundial

James Rodríguez, mediocampista del León, criticó con firmeza la exclusión del equipo esmeralda del Mundial de Clubes, decisión que fue anunciada el 21 de marzo, y al hacerlo señaló que le parece «rara» la forma como se actuó, además de que reveló su sospecha de que hay un interés importante detrás.

El internacional colombiano no se guardó nada respecto a la determinación de la FIFA, ya que a lo largo de su carrera nunca había experimentado alguna situación similar.

«Es una injusticia grande, no solo yo, sino los que estamos acá. Como dice el profe, se ha ganado todo el derecho en el campo. Estamos un poco golpeados con todas estas cosas y creo que si estamos fuera es algo que no es justo», señaló el 10.

«El equipo que vaya a entrar se va a ir manchado, no es algo justo con un club que ha hecho cosas grandes, más por todo el mundo que ha comprado cosas. ¿Cómo le dices a los aficionados que no van? Quien le da todo eso. El interés va más allá de muchas cosas, de que León esté fuera. Yo tengo dudas sobre todas esas cosas, es raro y creo que hay un interés grande para que alguien esté ahí. Tengo dudas y el futbol se ve manchado», lamentó.