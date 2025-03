CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28, (Agencias)

La cantante Shakira sabe que las mujeres están viviendo un momento importante, sobre todo porque pueden elegir cómo reconstruirse, aunque esa sanación pueda tardar muchos años.

A través de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”, la famosa colombiana de 48 años ha ido sanando las heridas emocionales que le dejó su rompimiento amoroso con el padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué.

La cantante admitió durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México que a veces siente el dolor, pero eso no le impide seguir festejando, bailando, cantando, porque “se puede ser feliz incluso con un dolor profundo”.

Además, durante una entrevista en el noticiero “Despierta”, la intérprete de “Antología” confesó que ama México: “estoy encantada con el trato, con el cariño; no me quiero ir, si me voy a volver”, aseguró.

Admitió que sus fans mexicanos le “han reparado el alma… El público ha hecho una gran labor de hacerme sentir valorada y que vale la pena seguir luchando”; sin duda “la loba” ha sentido todo el amor que los mexicanos tienen por ella.