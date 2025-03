Zelenski afirma que Rusia “se burla de los esfuerzos de paz”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia sigue sembrando el terror y “burlándose” de los esfuerzos por lograr la paz debido a que no siente una presión real.

Lo anterior fue señalado por el ucraniano tras hablar sobre los ataques rusos anoche contra territorio ucraniano que dejaron al menos cuatro muertos.

“Rusia se burla de los esfuerzos de paz del mundo, prolonga la guerra y perpetra este terror porque hasta la fecha no siente una presión real. La diplomacia puede funcionar, pero respaldada por medidas que fortalezcan a nuestros soldados y priven a los ocupantes de recursos para la guerra”, escribió en Telegram.

Agregó que los socios de Ucrania “saben qué puede ayudar, qué tipo de presión” y remarcó que “eso depende de Estados Unidos, de Europa, de todos los que en el mundo quieren una diplomacia eficaz”.

Zelenski recordó que durante el viernes y la noche al sábado, Rusia atacó a Ucrania con más de 170 drones.

Throughout last evening and night, Russia attacked Ukraine with more than 170 drones, including over 100 Shaheds. This massive attack targeted the Dnipro, Kyiv, Sumy, Kharkiv, and Khmelnytskyi regions.



All night in Dnipro, the aftermath of this attack was being dealt with. As of… pic.twitter.com/LWZLXLqG7r