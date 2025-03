El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no descarta presentarse a las siguientes elecciones nacionales, pese a que la Constitución estadounidense no permite sumar más de dos legislaturas; no obstante, asegura que “hay métodos” para conseguirlo.

“Mucha gente quiere que lo haga (…) Pero, básicamente, les digo que tenemos un largo camino por recorrer, ya saben, es muy pronto aún”, afirmó en una con la cadena NBC.

Las dificultades de lograr un tercer mandato

Enmendar la Constitución para abolir el límite de dos mandatos implica un proceso complicado, pues requeriría el voto de dos tercios del Congreso o que dos tercios de los estados acordaran convocar una convención constitucional para proponer cambios.

Cualquiera de estas opciones requeriría la ratificación de tres cuartas partes de los estados.

“Esa es una de las formas”, contestó el republicano al preguntarle si contemplaba que el vicepresidente JD Vance se postulara y luego le cediera el cargo a él.

Trump concluyó que “también existen otras” maneras de lograr postularse para un tercer mandato.

☀️ También puede interesarte: Terremoto de magnitud 7.1 sacude Tonga; hay alerta de tsunami

LJ