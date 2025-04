Patricia Azuara

La Directora del DIF de Ciudad Victoria, Patricia Alejandra Reyes González, relató la serie de abusos y malos manejos que se realizan desde esta dependencia, del gobierno que encabeza Eduardo Gattas Báez.

A través de un video de 1 minuto con 58 segundos, detalló que fue víctima de violencia laboral por negarse a participar en los actos de corrupción que se cometen desde el interior.

«Les quiero contar mi historia en el DIF Victoria. Desde que entré a la administración encabezada por Lalo Gattas. Fui nombrada directora del DIF Victoria con la ilusión de ayudar a quienes más lo necesitan».

«Pero desde el primer día entendí que esa no era la prioridad del gobierno municipal. Me asignaron una oficina improvisada sin condiciones; la verdadera oficina seguía ocupada por gente del pasado. Intenté formar un equipo de confianza, pero me lo impidieron».

«Al revisar las nóminas encontré lo que nadie quería que viera: aviadores, conflictos de intereses, funcionarios que ni siquiera viven en Victoria, entre otros, todos cobrando como jefes. Mientras la gente en situación vulnerable sigue esperando ayuda».

Aseguró que desde que se negó a firmar documentos sin transparencia, la bloquearon, dejaron de pasarle documentos, la aislaron y además le quitaron parte del salario.

«Comenzaron a hacer todo a mis espaldas. Aun así, no me callé; recopilé pruebas, documenté cada abuso y lo denuncié con firmeza, porque alguien tenía que decir la verdad».

«A usted, Lalo, que orquestó y ejecutó cada una de estas humillaciones, le digo con respeto y con firmeza: su tiempo se acabó. Ciudad Victoria ya despertó».

«Gracias a Dios, ya se va, y cuando se vaya, que sepa que no se va limpio ni libre de culpa, porque soy parte de esta administración pero no de su corrupción. No estoy aquí para cubrir sus abusos. Vine a servir con honestidad y dignidad. Y a diferencia de usted, mi conciencia está en paz y mi nombre limpio».

La Directora del DIF, Patricia Alejandra Reyes González, ¡rompe el silencio! ️ Denuncia ABUSOS y MALOS MANEJOS en la dependencia del gobierno de Eduardo Gattas Báez.#CdVictoria #Tamaulipas 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/hrnRRGc3i2 — El Diario Mx (@El_DiarioMx) April 1, 2025

