“En Tamaulipas ya no hay ejecuciones extrajudiciales”, afirma secretario de Seguridad Pública

Rogelio Rodríguez Mendoza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la desaparición total del Grupo de Operaciones Especiales, (Gopes), creado por la anterior administración estatal, se acabaron las ejecuciones extrajudiciales, afirmó el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, al precisar que en la actualidad la totalidad de los elementos de Fuerzas Especiales están certificadas y capacitados.



En conferencia de prensa, luego de su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado para el análisis del tercer informe del gobernador, Américo Villarreal Anaya, refirió que el ejemplo más dramático de ejecución extrajudicial es lo ocurrido en Camargo con la masacre de un grupo de guatemaltecos.



Acusó que el Gopes fue integrado por elementos seleccionados “porque eran o se veían entrones”, pero no se les sometían a ninguna capacitación.



“Fingían el adiestramiento. De un día para otro los hacían parte del Gopes. Los elegían porque eran muy entrones” señaló.



Debido a ello, dijo, al inicio del gobierno actual fue desaparecido el Gopes. Se dieron de baja 114 elementos y solo quedaron 70 que se les sometió a procesos de evaluación de control de confianza, pero al final no quedó ninguno.

Insistió que actualmente las fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública están capacitadas.

“Tenemos apoyo de especialistas de fuerzas especiales que están capacitando a 167 elementos. Eso ha permitido que no hayamos tenido ningún incidente. Además, las quejas que recibimos las turnamos de inmediato al área de asuntos internos” dijo.

En el mismo contexto, el funcionario admitió la necesidad de la secretaría de más tecnología, sobre todo para mejorar la capacidad y volumen de fuego.

También se requiere tecnología de visión nocturna y medidores de distancia.

Anunció que en el presente año la Secretaría recibirá 200 nuevas patrullas para reforzar el parque vehicular de los 4,500 elementos de la Guardia Estatal.

En el mismo sentido explicó que fueron activados cinco helicópteros operativos para hacer tarea de vigilancia en el estado.

“Antes (en el anterior sexenio) no había ninguno” señaló.

Sobre la situación de los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), Chávez García admitió que “sigue habiendo grupos de interés.

Sin embargo, al mismo tiempo afirmó que cada director tiene el control de los reclusorios.

“Lo primero que hicimos fue cambiar 4000 candados porque los anteriores los tenían los mismos reos” dijo.

También se instalaron arcos detectores y equipos de rayos “X”.

Presumió el abatimiento de malas practicas en los Cedes, que en la pasada administración mantenía a Tamaulipas en el peor sistema penitenciario del país.

Actualmente, dijo, los penales de Tamaulipas salieron del último lugar para mantenerse en el quinceavo sitio.