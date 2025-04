Agilidad y humanismo, cambios urgentes en el sistema judicial

Patricia Azuara

Marlon Alejandro Lerma Charles, es candidato a juez de distrito en materia mixta del Poder Judicial de la Federación en el Distrito 1 en Tamaulipas.

Para el Doctorante en Derecho, el sistema judicial del país es anacrónico; debe dejar de ser burocrático para que pueda ser rápido y eficaz, sin olvidar el humanismo que permitirá tener la igualdad en los casos.

“El Poder Judicial es absorbente, es éster más de 12 horas diarias trabajando como titular, como juez, como magistrado, es dedicar tu vida a una función pública, que muchos no ven. Se debe tener este nivel de compromiso y sacrificio a favor del pueblo mexicano a través de la impartición de justicia”.

“Ese compromiso debe venir consigo la resolución rápida, una de las quejas más importante es que el sistema judicial es lento, es lento porque es burocrático, hay que agilizar. Hay casos que se pueden resolver en un mes o en dos meses”:

“¿Pero qué pasa? A veces esa parte de la falta de humanidad, porque está deshumanizado en gran parte el sistema anacrónico en el que todavía estamos es que a veces se suele ser muy formalista, y solo le da prioridad a los casos donde hay millones de por medio”.

Actualmente tiene el cargo de Secretario de Juzgado del Poder Judicial de la Federación Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en materia de Trabajo del Cuarto Circuito Judicial, con residencia en Monterrey.

En entrevista para el Diario de Ciudad Victoria, que contendrá contra seis candidatos varones por el Distrito 1 que abarca del centro al norte del Estado, es decir desde Padilla hasta Nuevo Laredo.

Recordó que esta nueva forma de elección de jueves y magistrados, ya es una realidad en el país, y que es única en el mundo. Consideró que traerá consigo importantes beneficios como ser un poder más cercano a la gente.

“El Poder Judicial Federal siempre se identificó como un poder lejano al pueblo eso fue una realidad y eso queda demostrado con esta expresión que hoy vivimos en la que observamos que la gente no sabe ni qué es el Poder Judicial y a qué nos dedicamos aquí”.

Y aunque augura un importante porcentaje de abstencionismo, indicó que este es el principio de una gran reforma que evitará que estos puestos relevantes dentro de la estructura judicial sean ocupados por “compadres” y compromisos políticos”.

“Algo importante que yo puedo ofrecer que otros candidatos no tienen, que es una visión muy nutrida, porque yo he defendido a las personas, he defendido sus patrimonios, sus intereses”.

“He perseguido la justicia afuera como abogado, también he sido profesor y he enseñado el derecho a las futuras generaciones de abogados, y actualmente son funcionarios jurisdiccional, y conozco la carrera judicial, sé de lo que estamos hablando”.

“La forma de impartir justicia tiene que cambiar, se tiene que humanizar, es entender primero, que el derecho no son las leyes, el derecho no es la norma escrita, el derecho es un cúmulo de normas, valores e ideas, de hechos”.

“El derecho es justicia y ¿Qué es la justicia? es un valor moral, a lo que se debe de aspirar en la mayor medida posible, y a veces la ley escrita o la norma no es justa, y una norma injusta no puede ser derecho, siempre hay que aspirar a la justicia y si eso lleva anular leyes o normas, que se haga”.

