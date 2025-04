Aumenta la cifra de fallecidos por el terremoto en Myanmar

Autoridades de Myanmar elevaron a tres mil 471 el número de fallecidos que dejó el terremoto de magnitud 7.7 registrado el 28 de marzo, que también dejó más de cuatro mil 600 heridos y 214 desaparecidos.

A través del periódico Global New Light of Myanmar, las fuerzas armadas informaron de estos nuevos balances.

Estos señalaron daños en al menos 21 mil 783 viviendas, 805 edificios de oficinas, mil 41 escuelas, 921 monasterios, 312 edificios religiosos, 48 hospitales y 18 hectáreas de cultivos.

