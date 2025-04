«Hay que tenerle respeto al mar»: Benjamín Hernández

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de que en menos de 48 horas se reportaron dos personas fallecidas por ahogamiento en la Playa Bagdad del municipio de Matamoros, el titular de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, hizo un llamado a la

ciudadanía a “tenerle respeto al mar”.

“Es muy delicado el tema que hay que tenerle respeto al mar, hay que saber el tema de las banderas, cuando sí puedes entrar, cuando no puedes entrar, cuando hay que tener más precaución”, alertó.

En entrevista al término de la ceremonia cívica de Honores a la Bandera que presidió este lunes el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, añadió; “y definitivamente, si no sabes nadar no es una alberca, saber que no es una alberca y el mar tiene, por decirlo así, su propia vida y puede llegar a jalarte hacia adentro”, añadió.

Sobre el número de visitantes que se espera arriben a las playas de Tamaulipas en esta próxima Semana Santa, dijo; “estamos esperando una afluencia de 2.3 millones de personas”.

En ese sentido, señaló que ya se tiene avanzado el operativo de Semana Santa y están listos en las playas para recibir a los turistas.

“Por el lado de salvavidas y también la concientización que tenemos que hacer para la gente que visita las playas”, recalcó Hernández Rodríguez para concluir.