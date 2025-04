Responden Árbitros »extraditables» a Liga Santander

César Vázquez. –

Después de que Benito Valdez, presidente de la Liga Santander Premier de Ciudad Victoria, informó sobre el despido del Grupo de Árbitros de fútbol »Extraditables JCGR», la dirigencia de los silbantes no se quedó callada.

En su página de Facebook, los conocidos como »Extraditables» anunciaron que seguirán luchando contra la violencia y contra quienes la defienden y fomentan.

«Extraditables a partir del día de hoy deja de prestar el servicio arbitral a la Liga Santander Premier, esto por determinación UNILATERAL del Presidente Benito Valdez, quien por si solo y sin consultar a los delegados de los equipos tomó esta decisión y fue a través de vía whatsapp que nos mandó el comunicado», comenzaron su escrito.

»Esta decisión no nos va a detener, seguiremos haciendo lo que sea necesario, luchando en contra Presidentes, equipos e incluso contra los mismos árbitros que seguramente le prestarán el servicio arbitral, esperando que los compañeros, aún sabiendo que el motivo de todo esto es por violencia hacía nosotros, estarán ahí trabajando y dándonos la espalda, pero desde aquí les decimos, si algún día ocupan nuestro apoyo, tengan la certeza que aquí si lo tendrán, para nosotros vale más la seguridad y el respeto que el propio dinero y no es un reclamo hacía esos árbitros que se unen a esta lucha, sino un llamado de solidaridad y de que no pueden anteponer la ambición antes que el respeto», continúa el escrito.

»También es lamentable que la Liga tenga reglamentado que las agresiones en otras ligas no aplican en Santander», afirman.

»Hacemos un llamado rotundo a los delegados de los equipos para que alcen la voz en contra de la violencia y por supuesto a las autoridades deportivas como el Instituto del Deporte para que actúen y no permitan que en sus instalaciones se siga fomentando y apoyando la violencia», comentan.

»Lo dijimos y lo volvemos a repetir, esto no es un capricho, un protagonismo o actuar con dolo, es una lucha en contra de la violencia con el único propósito de que todos podamos ir a un campo de fútbol y sentirnos seguros», manifiestan.

Para concluir su mensaje afirmaron que seguirán adelante y se quedan contentos por su desempeño en la Liga Santander Premier.

«Nos vamos contentos con lo logrado, de promover el respeto y trabajaremos para ser mejor en todos los sentidos», finalizaron su mensaje.