Lista la segunda edición del Pitchfork Music

Pako Aguilar

Un evento con una amplia gama de géneros, incluyendo rock alternativo, hip-hop, electrónica y música experimental, llegará a México. El festival se origina de la ciudad de Chicago en los Estados Unidos y es la iniciativa de la web reconocida en crítica musical del mismo nombre “Pitchfork”.

Este año se llevará acabo la segunda edición del dos al cuatro de mayo en el Foro Indie Rocks, en el Estadio Fray Nano y en la Casa del Lago en la Ciudad de México, evento que ha emocionado a miles de amantes de la música.

El Festival ha evolucionado desde sus raíces, como una extensión de una influyente publicación en línea, hasta convertirse en un evento musical global que celebra la diversidad y la innovación en la música independiente.

El viernes dos de mayo, Pitchfork Music Festival CDMX arranca con el opening show en la Carpa del Estadio Fray Nano, iniciando un fin de semana lleno de música con Silvana Estrada, Rodrigo Amarante, Tim Bernades, Bedouine y A veces siempre.

El sábado tres de mayo, el festival continúa en el Estadio Fray Nano con un día completo de música al aire libre. La programación incluye a Beth Gibbons, Little Simz, Earl Sweatshirt, Oneohtrix Point Never Live video and puppetry by Freeka Tet, Black Country, New Road y Roc Marciano + The Alchemist.

Como acto de clausura del festival, Casa del Lago UNAM abrirá sus puertas la tarde del cuatro de mayo para un show gratuito en su Espacio Sonoro, como parte del programa público de Pitchfork Festival CDMX. La jornada contará con las presentaciones de James K y E-ENFOQUE de Edgar Mondragón & IMGN.