“No busco perjudicar a México”, dice Trump sobre aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no busca perjudicar a México mediante sus aranceles a las importaciones de automóviles.

Lo anterior fue dicho por el republicano durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, en la que también elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No obstante, reiteró que mantendrá su política económica.

Donald Trump: Tariffs stopped steel dumping, saving U.S. steel plants.



Companies like Nucor are building massive new facilities.



Car plants are shifting from Mexico to the U.S. Manufacturing and construction jobs are on the rise.



A new era begins.@POTUS $NUE pic.twitter.com/ZoxdRqovRT