Piden respetar a los cocodrilos

Antonio Campos / El Sol de Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Con el inicio del periodo de Semana Santa y la llegada de miles de visitantes a zonas turísticas de la zona sur, las autoridades de Protección Civil lanzan un llamado a respetar los límites de seguridad establecidos en donde habitan cocodrilos, especialmente en la Laguna del Carpintero.

El subdirector del Centro Regional de Protección Civil en la zona sur, Rafael Chirinos Aguilar, confirmó que actualmente los saurios se encuentran en su etapa de anidación e incubación, lo que los vuelve más territoriales.

“Estamos en una etapa de incubación, entonces simplemente seguir las recomendaciones a todas las personas. Aquí en la Laguna del Carpintero hay una zona de cocodrilo y les invitamos a la ciudadanía a que no se acerquen, que no pasen esas líneas o barreras que ya están establecidas y que no le den de comer a los cocodrilos”, dijo.

Comentó que recientemente se han encontrado dos cocodrilos muertos en cuerpos de agua del sur de la entidad, lo cual se relaciona con los procesos naturales del ciclo de vida de estos reptiles en esta temporada.

“Se han presentado animales que han fallecido. Es parte de la temporada, están en un proceso de alineación y de incubación. Simplemente invitamos a la ciudadanía a que respeten los límites y la seguridad que se han marcado”, explicó.

Agregó que de momento, no hay reportes de avistamientos de reptiles de gran tamaño en playa Miramar o zonas concurridas, aunque recordó que en el pasado estos hechos se presentaron tras fenómenos meteorológicos como la tormenta tropical Alberto. “Eso ocasionó que algunos cocodrilos fueran arrastrados por la corriente”.

Añadió que “por este momento no tenemos presencia ni reportes de cocodrilos, así que podemos estar completamente seguros. Pero hacemos la invitación a la ciudadanía que si llegaran a observar algo, hagan el llamado al 911 para que las autoridades puedan atender la situación”.

Destacó que dentro del operativo de Semana Santa, la dependencia a su cargo participa muy activa con los cuerpos de seguridad y rescate.

“La Secretaría de Marina va a estar participando con cuatro lanchas, vigilando todo lo que es la orilla de la playa desde el mar. Podemos garantizar que van a estar sumamente cuidados todos los visitantes en la playa Miramar y otras zonas turísticas”, aseguró.

Concluyó que con el inicio de la Semana Santa y la llegada de miles de visitantes a zonas turísticas de la región sur, Protección Civil lanzó un llamado urgente a respetar los límites de seguridad establecidos en áreas donde habitan cocodrilos, especialmente en la Laguna del Carpintero.

☀️ También puede interesarte: Aumentan accidentes viales en Semana Santa