Mamá despide a niño que murió en balacera

Familiares del niño que falleció tras un ataque a balazos en el municipio de Apodaca, en Nuevo León, los despidieron en redes sociales con emotivos mensajes.

En su cuenta de Facebook, la madre escribió que se había quedado sin su súper héroe, debido a que su hijo era seguidor de Spiderman.

«Me quedé sin mi súper héroe Spiderman, sin la mitad de mi vida, sin mis 3 besos, sin quien me pida ñañam, sin quien regañar por desmadroso y peleonero, sin quien me pida dinero para ir a la tienda, sin niño a quien corretear cuando se salía corriendo, y aquí estoy despidiéndote, como el Spiderman feliz que fuiste mi amor», se lee en el texto.

En tanto que otra familiar escribió: «No se olviden de mi gordo, por favor no dejen que se quede impune lo que le hicieron, les juro que si sus papás anduvieran en algo malo no tendríamos cara para quejarnos, pero Dios y las personas que nos conocen saben que nosotros no nos merecíamos algo así, y que por problemas de otra gente pagó nuestro gordito, ayúdenos compartiendo publicando, etiquetando a Samuel García a César Garza Arredondo a quien sea que no dejen esto en el olvido y encuentren a los culpables, mi hija no merecía que le quitaran la mitad de su vida».

«Era un bebé, a la familia la conocemos bien son trabajadores honestamente como nosotros».

«Gordo, te conocí tan poco tiempo, pero el tiempo que te conocí te tomé mucho cariño, eras un niño muy alegre y cariñoso».