Vinculan a influencer Pía Díaz tras ingresar ilegalmente a Guardería ABC

Sofía ‘Pía’ Díaz, influencer originaria de Hermosillo, fue vinculada a proceso el pasado 10 de abril por encubrimiento, tras ingresar sin autorización a las instalaciones de la Guardería ABC, lugar donde ocurrió la tragedia de 2009 que cobró la vida de 49 niños.

La decisión fue tomada por un juez federal en Sonora, derivada de una denuncia interpuesta en 2021 por seis madres del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños.

Ingreso No Autorizado Y Manipulación De Evidencias

Según el abogado Gabriel Alvarado, representante del colectivo, Díaz accedió ilegalmente al inmueble, que está bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, y manipuló objetos personales de las víctimas, como juguetes y útiles escolares.

La acción quedó registrada en un video publicado por el canal Badabun, donde se ve a Díaz junto a otros influencers dentro del sitio, tocando elementos relacionados con una investigación en curso.

❌ La creadora de contenido originaria de Hermosillo, Sonora, 'Pía' Díaz, fue vinculada a proceso por encubrimiento tras realizar una incursión no autorizada en la Guardería ABC, sitio donde, en el 2009, 49 niños perdieron la vida.https://t.co/30N4whkITE pic.twitter.com/HIjYKxyStL — INFO7MTY (@info7mty) April 13, 2025

Por lucrar con la muerte de los bebés de la Guardería ABC y alterar pruebas, la creadora de contenido Pía Díaz fue vinculada a proceso, pero no amerita prisión preventiva, multa o el pago de una fianza, básicamente solo le dijeron que no lo vuelva a hacer (Información en el… pic.twitter.com/moG51tHOVM — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) April 13, 2025

Medidas Cautelares Sin Prisión Preventiva

Aunque el delito de encubrimiento no es considerado grave y conlleva una pena de tres meses a tres años de prisión, la influencer no fue sometida a prisión preventiva.

No obstante, deberá presentarse periódicamente ante las autoridades, no podrá cambiar de domicilio sin autorización judicial y no se le impuso fianza económica como medida cautelar.

Una creadora de contenido digital enfrentará un proceso penal por alterar ilícitamente la escena del delito en la Guardería ABC. – FOTO: REDES

