Fallece actor de Friends, Nicky Katt, a los 54 años

Agencias.- Una vez más el mundo del cine y la televisión está de luto, ya que el actor estadounidense Nicky Katt, conocido por sus papeles en películas como «Dazed and Confused» y «A Time to Kill», falleció a los 54 años. Fue el día de ayer que se confirmó su muerte, la cual fue reportada como un suicidio en su domicilio en Los Ángeles.

Policía confirma que actor se quitó la vida

El Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles confirmaron la causa de su muerte.

Desde que la lamentable noticia se dio a conocer, figuras de Hollywood y sus seguidores han expresado mensajes de despedida y homenajes a su carrera.

Su trayectoria

Nicky Katt, con una carrera de casi 40 años en la industria, acumuló más de 75 créditos como actor entre 1980 y 2018. Su papel más recordado fue como Clint Bruno en «Dazed and Confused» (1993), donde protagonizó una pelea inolvidable con el personaje interpretado por Adam Goldberg.

Entre las películas y series más destacadas de su carrera se encuentran: Sister Act, A Time to Kill, Rules of Engagement, Insomnia, School of Rock, Behind the Candelabra, Boston Public, Friends y Planet Terror.

La serie Causual de Hulu, fue su última aparición en pantalla fue en 2018.

El cineasta Robert Rodríguez, con quien Nicky Katt trabajó en películas como Planet Terror, fue uno de los primeros en rendir homenaje al actor.

Rodríguez señaló que el actor llegaba increíblemente preparado para un papel, con vestuario y utilería. «Venía lleno de ideas ingeniosas y creativas que hacían que sus personajes saltaran de la pantalla».

«Es muy triste perder a Nicky Katt. Pero solo puedo estar agradecido de haberlo conocido, haber trabajado con él y haberlo visto crear su propia magia, verdaderamente original, que vivirá para siempre», agregó el director.

Nicky Katt deja un legado importante dentro del cine y la televisión, reconocido por su versatilidad, talento y capacidad de improvisación que sorprendía incluso a sus colegas.

Hollywood y sus fans lo recordarán por sus interpretaciones llenas de autenticidad, así como por su aporte a la comedia y al cine independiente.

