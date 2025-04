La delincuencia no vacaciona: ¡No bajes la guardia!

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En pleno periodo vacacional, las ciberalertas de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) continúan, conscientes de que los delincuentes no descansan y, por el contrario, están al acecho en estas fechas más que nunca.

Por lo anterior, también en El Diario de Ciudad Victoria continuamos apostando a la máxima difusión de las alertas, para que cada vez más personas conozcan las recomendaciones de prevención, ya que cualquiera puede convertirse en víctima, en cualquier momento.

En esta ocasión, la Guardia Estatal Cibernética explica a los seguidores de redes sociales en qué consiste la “ingeniería social”, que es, básicamente, “una técnica de manipulación psicológica, utilizada para engañar a personas, y obtener información personal o financiera”.

Este modo de operar de la delincuencia virtual “se basa en la explotación de la confianza y la psicología humana”, detallan los expertos de la corporación estatal, por lo que emiten una serie de recomendaciones para evitar convertirse en víctima:

1) No proporciones información personal o financiera a desconocidos.

2) Si vas a realizar un depósito o transferencia a un familiar que necesita apoyo, comprueba antes su identidad con una llamada.

3) No te dejes llevar por la urgencia o por el miedo.

4) No sigas instrucciones para realizar transferencias a terceras personas.

5) No respondas a números desconocidos.

Con estos sencillos pasos podrás evitar la pérdida de tu patrimonio, al caer en las tácticas de “ingeniería social” y, si fuiste víctima, recuerda que es necesario denunciarlo ante las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) en tu localidad.